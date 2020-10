Twee aanhoudingen na diefstallen uit eiermachines

De politie heeft bij het stel ook twee fietsen aangetroffen die zij gezamenlijk recent hadden gestolen in respectievelijk Lage Mierde en Bladel. Van de diefstal in Lage Mierde is aangifte gedaan, dat is echter niet het geval van de diefstal in Bladel. Het gaat daarbij om een Gazelle herenfiets welke werd gestolen in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 oktober jl vanaf het busstation aan de Rondweg in Bladel. De rechtmatige eigenaar wordt opgeroepen om alsnog aangifte te doen.