Wapens in beslag genomen in Zierikzee

Er is een verdachte aangehouden. Dit betreft een 55-jarige inwoner van Zierikzee. Hij wordt verdacht van handel in wapens.

Op de verschillende locaties werden door de politie goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Ook vonden de agenten meerdere vuurwapens die echt, nep of ondeugdelijk onklaar gemaakt waren, munitie, een katapult met laserpen en een taser.

Door de politie werden eveneens onderdelen van politie- en Marechaussee-uniformen aangetroffen.

Alle goederen zijn in beslag genomen voor onderzoek. De verdachte is ingesloten in een politiecellencomplex en zal daar gehoord worden over de bevindingen van de politie.