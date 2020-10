Toename WhatsApp fraude

Gedurende 2019 was al een toename te zien van het aantal aangiftes met betrekking tot WhatsApp fraude. Deze stijgende lijn zet in 2020 door. Tot nu toe zijn er dit jaar 737 aangiftes binnen gekomen tegenover 107 over heel 2019. Vooral mei en juni springen er uit. Waren het er in mei nog 150 tegenover 14 in dezelfde maand in 2019, registreerden we in juni 159 aangiftes. 156 meer dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli, augustus en september stegen de aantallen minder hard maar bleven hoog, met respectievelijk 123, 112 en 94 aangiftes tegenover 6, 11 en 14 vorig jaar. Het is aannemelijk dat er een verband is met de coronamaatregelen. In deze maanden gingen mensen minder bij elkaar op bezoek en een appje van die kennis, zoon of dochter was minder gek. Mensen waren hierdoor kwetsbaarder en trapten mogelijk sneller in de oplichtingspraktijken van internetcriminelen. Een andere logische verklaring is dat er sinds eind april ook online aangifte gedaan kan worden van WhatsApp fraude. We denken dat hiermee de aangiftebereidheid is toegenomen.

De meeste slachtoffers zijn tussen de 60 en 70 jaar. De groep tussen de 40 en 55 jaar volgt op de tweede plaats. De geldbedragen die ze kwijt zijn variëren van enkele honderden euro´s tot een paar duizend euro. WhatsApp fraude is een geraffineerde vorm van criminaliteit, het is vaak lastig om daders te pakken. Stan Duijf, hoofd Dienst Regionale Intelligenceorganisatie: "Daarom richten wij ons niet alleen op het aanhouden van daders, maar zijn wij o.a. ook in gesprek met banken over hoe we deze vorm van criminaliteit kunnen aanpakken. Des te belangrijker is het dat mensen aangifte doen als ze slachtoffer zijn geworden. Een goede informatiepositie is noodzakelijk voor het tegengaan van cybercriminaliteit. Zonder data zijn we nergens”.