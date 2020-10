Gestolen autostuurwielen in verborgen ruimte aangetroffen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen via het Automatic NumberPlate Recognition systeem (ANPR) de melding dat een auto die eerder was gezien in een verdachte situatie was gescand. Hierop werd een strategische positie ingenomen en hun wachten werd beloond. Toen de betreffende auto voorbij kwam is hij om 03.45 uur ter controle bij Amersfoort aan de kant gezet.