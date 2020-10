Aanhouding voor bezit en mogelijk handel in drugs

Bij een controle op een parkeerplaats in de gemeente Bodegraven is een 24-jarige man aangehouden in zijn auto. Hij was in het bezit van een grote hoeveelheid softdrugs, een contant geldbedrag van een paar duizend euro en een gestolen identiteitskaart en bankpas. Ook vonden agenten een aankoopbon met daarop goederen welke mogelijk gebruikt worden voor de inrichting van een hennepkwekerij. De bijrijder, een 26-jarige man uit Utrecht, is vrijgesproken. De man uit Zeist wordt wel strafrechtelijk vervolgd en wacht het vonnis in vrijheid af. Naast het strafrechtelijk traject is de man door de gemeente een last onder dwangsom opgelegd, om herhaling van de overtreding te voorkomen. Als de man een volgende keer weer (een handelshoeveelheid) drugs in zijn bezit heeft, legt de gemeente hem per keer een dwangsom op van 5.000 euro, met een maximum van 20.000 euro.



Drugsdealers worden aangepakt

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden.



Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 - 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u uw vermoedens melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.