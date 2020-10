Politie zoekt getuigen van schietincident

Heeft u woensdagavond iets hebben gezien op of rond de Oldeneelallee wat met deze zaak te maken kan hebben? Of weet u wie de betrokkenen zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl

2020488770 FB