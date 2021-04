Laatste verdachte rellen augustus aangehouden

Op vrijdagavond 14 augustus braken er rellen uit in de wijk Kanaleneiland. Er waren kort daarvoor signalen op sociale media dat jongeren zich wilden verzamelen om te rellen. Er was informatie dat zij daarbij uit zouden zijn op een confrontatie met de politie. Politie en gemeente hebben zich hierop voorbereid, waarbij bewust is gekozen om niet zelf een confrontatie te initiëren. Afgesproken was een balans te vinden en een goed moment te kiezen wanneer er ingegrepen zou moeten worden. Helaas kon niet voorkomen worden dat jongeren gewelddadig werden en toch vernielingen pleegden in de wijk. Ruim vijftig jongens zijn die avonden aangehouden voor o.a. het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs en omdat zij weigerden weg te gaan. Het was daarbij nooit de bedoeling dat de plegers van geweld en vernielingen vrijuit zouden gaan. Er is direct een rechercheteam samengesteld om de verdachten van de strafbare feiten die gepleegd waren, op te sporen en alsnog aan te houden. Gezamenlijk en mét hulp van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld is dat gelukt, en is recht gedaan aan wat de wijk en de belaagde agenten is aangedaan.

Rechercheonderzoek

Camerabeelden en getuigenverklaringen van de rellen zijn zorgvuldig door de recherche geanalyseerd. Hieruit zijn tweeëntwintig verdachten naar voren gekomen die strafbare feiten pleegden. Op beeld is duidelijk te zien dat zij bijvoorbeeld vernielingen pleegden of politie bekogelden. Deze beelden zijn eerst intern binnen de politie getoond, zodat (wijk)agenten de jongens konden herkennen. De herkende verdachten werden aangehouden. De acht verdachten die niet direct herkend waren, zijn via opsporingsprogramma Bureau Hengeveld getoond aan kijkers. Eerst met hun gezichten geblurd, omdat het ging om vermoedelijk minderjarig verdachten. Zij kregen daardoor langer de kans zichzelf te melden bij de politie voordat de beelden een week later herkenbaar getoond werden. Verdachten hebben zich daardoor zelf gemeld, of zijn door hun ouders naar de politie gebracht. Analyse van de start van de rellen leverde al snel drie aanhoudingen op voor opruiiing; het oproepen om te gaan rellen via social media.

Resultaten

In totaal zijn er 22 verdachten voldoende zichtbaar in beeld terwijl zij vernielingen en geweld pleegden. Intussen is ook de laatst gezochte verdachte aangehouden. De meeste zijn tussen de 13 en19 jaar oud, bijna allemaal uit Utrecht. Met behulp van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht hebben we de identiteit van de verdachten kunnen achterhalen. Voor de wijk en voor de belaagde agenten vinden we het erg belangrijk dat dit onderzoek grondig gedaan is en zo veel resultaat heeft opgeleverd.

Hulp uit de wijk

Vele uren aan camerabeelden zijn nauwkeurig uitgekeken door de recherche. Daarbij is ook zichtbaar dat er mensen geprobeerd hebben de rellende jongens aan te spreken en de vlam uit de pan te halen. Als politie en gemeente zijn we erg dankbaar dat zij dit gedaan hebben.