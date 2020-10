Straatroof Hollandiapad

Rond 22.45 uur reed het slachtoffer naar huis via het Hollandiapad. Hij vervolgde zijn weg via de Tijdtunnel, die onder de Bosranddreef door gaat. Aan het eind van de tunnel stonden twee mannen, die de weg van de fietser blokkeerden. Onder bedreiging van geweld moest de jongen zijn spullen afstaan aan de verdachten. Mogelijk zijn de verdachten er daarna in de richting van de Willem Bontekoestraat vandoor gegaan.

Rond het tijdstip van de beroving werd er ook een andere melding gedaan van twee verdachte mannen in de buurt van het tunneltje. De politie zoekt meer getuigen die de mannen gezien hebben in de omgeving van de Tijdtunnel, het Hollandiapad en de Bontekoestraat.

Signalement

Jonge mannen

Tussen de 18 en 25 jaar oud

Rond de 1.80 m lang

Getinte huidskleur

Beiden volledig in donker gekleed

Capuchon op

Een van de mannen had een medisch mondkapje en een zwarte North Face pet

De andere man had een donkerkleurig mondkapje

Heeft u iets gezien of weet u meer?

Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000.