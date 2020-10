Verdachte drugshandel aangehouden

De verdachte kwam in beeld door kenmerkend gedrag dat vaak wijst op handel in verboden middelen. Op basis daarvan heeft de politie besloten in te grijpen. Tijdens het onderzoek aan de IJsselmeerlaan in Emmeloord bleek de man in het bezit van softdrugs, die mogelijk werden doorverkocht. De politie doet verder onderzoek naar de strafbare feiten.

Vermoedt u drugshandel in uw omgeving?

Heeft u het idee dat er soft- of harddrugs worden gedeald in uw buurt? Of heeft u aanwijzingen dat er drugs worden geproduceerd? Dan kunt u anoniem contact opnemen met de politie via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl