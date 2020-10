Steekwapens en drugs in beslag genomen op kermis

De kermis hoort een leuke en vooral ook veilige plek te zijn voor jong en oud. Tijdens de kermis vonden er meerdere incidenten plaats waar jongeren met wapens bij betrokken waren. Zo heeft de politie op vrijdagavond 11 september twee steekwapens in beslag genomen, en op maandagavond 14 september 6 aanhoudingen verricht voor mogelijk vuurwapenbezit. Hierbij werd door een agent een waarschuwingsschot gelost.

Deze incidenten waren aanleiding voor de kermisorganisatie en de politie gezamenlijk op te trekken en preventief tassencontroles uit te voeren bij de ingang van de kermis, om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Tijdens de controles trof de politie onder andere steekwapens en drugs aan. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Een mes op zak is niet normaal

De politie maakt zich ernstige zorgen over het ogenschijnlijke gemak waarmee jongeren met een wapen op zak de deur uit gaan. Wanneer je het wapen al bij je hebt, is de stap naar het daadwerkelijk gebruiken minder groot. Heb je het vermoeden dat iemand een wapen op zak heeft? Bel dan 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.