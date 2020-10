Tip van kijker Bureau Rijnmond leidt tot aanhouding verdachten straatroof Dordrecht

Op 8 oktober besteedde Bureau Rijnmond aandacht aan de beroving van een 18-jarig meisje op 20 september op de Viottakade in Dordrecht. Het meisje liet met een vriendin de hond uit te laten toen twee fietsers hen voorbij reden. Even later kwamen de mannen op de meiden af en werd één van hen met geweld beroofd. Het andere meisje wist weg te rennen.

Bewegende beelden

Van de fietsers waren bewegende beelden die in Bureau Rijnmond getoond zijn. Een kijker herkende één van de verdachten en belde de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. De aanhouding van deze verdachte volgde kort daarop en de arrestatie van verdachte nr twee vond een paar dagen daarna plaats. Beiden zitten nog vast.

Nog een beroving

In de uitzending van 8 oktober werd ook aandacht besteed aan een beroving op 11 september op de Troelstraweg in Dordrecht. Mogelijk waren de daders of was één van de daders van de Viottakade óók verantwoordelijk voor de beroving van 9 dagen eerder. Dat onderzoek loopt nog.

