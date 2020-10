Waarschuwingsschot gelost tijdens achtervolging

Omwonenden zullen vast geschrokken zijn van het waarschuwingsschot dat de politie loste tijdens de achtervolging. De politie werd door een oplettende burger op straat geattendeerd dat er wat onrust verderop in de straat was. Toen de agenten daar een aantal personen controleerden, kwamen ze bij een van hen een opmerkelijke hoeveelheid contant geld tegen. Dit was aanleiding om tot aanhouding over te gaan. Echter, de man ontrok zich fysiek hiervan en rende weg. De politie ging te voet in de achtervolging. Tijdens de achtervolging is eenmalig een waarschuwingsschot gelost. De man is na korte tijd ingerekend, waarbij gebruik werd gemaakt van pepperspray.

Het contante geld is in beslag genomen, omdat het vermoeden bestaat dat dit op onrechtmatige wijze is verkregen.