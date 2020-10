Aangehouden verdachte bekent brandstichtingen

Tijdens een van de verhoren heeft hij bekend betrokken te zijn geweest bij de brandstichtingen bij een woning aan de Moggestraat in Zierikzee op 15 en 21 september jl.

De bewoner van het pand, die in eerste instantie was aangehouden door de politie, is op dezelfde dag in vrijheid gesteld. Hij bleek niets met de brandstichtingen te maken te hebben.