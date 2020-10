Botsing tussen bedrijfsbus en scooter

De scooter kwam hard ten val, de bestuurder liep vervolgens weg van de plek van het ongeval zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Zowel de bus als de scooter raakten beschadigd. De bestuurder van het busje belde de politie en gaf het signalement van de scooterrijder door.

Agenten werden opgeroepen om te gaan kijken op de kruising. Op het Keulsveld, even verderop, troffen agenten een jongeman die voldeed aan het opgegeven signalement. Zij spraken de jongen aan en namen hem mee naar de plek waar het ongeval had plaatsgevonden. De jongen bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De scooter waarop hij had gereden stond geregistreerd als zijnde gestolen.

De jongen (16 jaar, Zevenbergen) bleek niet in orde. Hij had verwondingen opgelopen en moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden.

De scooter is door de politie in beslag genomen en wordt onderzocht. De bestuurder van de bedrijfsbus heeft aangifte gedaan van het verlaten van een ongevalsplaats.