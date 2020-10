Onder invloed van alcohol

Om 02.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag meldden omstanders dat er in de Westkolkstraat in Terneuzen een jongen op straat lag. De jongen zou veel teveel gedronken hebben. Hij was door de omstanders in de stabiele zijligging gelegd in afwachting van de hulpverleners. Zo troffen de agenten hem ook aan toen ze ter plaatse kwamen. De jongen (17 jaar uit Terneuzen) was nauwelijks aanspreekbaar.

Een ambulance kwam ook ter plaatse en de jongen werd op de brancard gelegd. Hij kwam bij en begon zich ineens hevig te verzetten. Hij sloeg wild om zich heen en spuugde een van de agenten in het gezicht. Uiteindelijk moesten de agenten meerijden in de ambulance om de jongen onder controle te houden. Hij is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. De ouders van de jongen zijn in kennis gesteld, zij kwamen ook naar het ziekenhuis. De agent heeft aangifte gedaan van het spugen in zijn gezicht.