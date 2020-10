Honderden kilo's zwaar vuurwerk in woonwijk Oeffelt

We kwamen de partij op het spoor nadat een leerling van een middelbare school uit de omgeving was betrapt met zo’n 80 stuks zgn. nitraten; zeer zware illegale vuurwerkbommen. Uit het onderzoek dat daarop volgde kwamen collega’s terecht op een adres in Oeffelt, waar nog een keer een schrikbarende hoeveelheid soortgelijk vuurwerk werd aangetroffen. We vonden daar namelijk ongeveer 1600 nitraten en ook nog eens 51 cobra’s, zwaar vuurwerk van een vergelijkbaar explosief kaliber. Uiteindelijk deden we aan het einde van de middag een inval bij een woning aan het Brakels Eng in Oeffelt. Daar vonden we in de garage zoveel soortgelijk illegaal vuurwerk dat het bij een explosie enorme schade aan de wijk zou veroorzaken..Alles bij elkaar ging het om een kleine 300 kilo.



Grote risico's

Al het aangetroffen vuurwerk werd in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf overgebracht naar een aangewezen opslaglocatie. Het onderzoek tegen de drie jeugdige verdachten is in volle gang. ‘Wij willen precies weten wie er verantwoordelijk is geweest voor deze gevaarlijke situatie in Oeffelt. Daarom is het belangrijk dat er verder onderzoek plaatsvindt, ‘ aldus officier van justitie Janine Kramer van het Openbaar Ministerie. ‘Er worden grote risico’s genomen en volstrekt onschuldige buurtbewoners kunnen daarvan het slachtoffer worden, bijvoorbeeld als dit soort bommen per ongeluk ontploft. De gevolgen zijn dan niet te overzien. Deze vorm van criminaliteit mag niet onderschat worden. Het is niet voor niets dat wij hard optreden tegen iedereen die illegaal vuurwerk zoals mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt.’



Meld illegale vuurwerkopslag

Burgemeester Van Soest van de gemeente Boxmeer noemde het op Twitter ‘een mooie vangst van de politie’, maar voegde daar terecht aan toe: ‘maar wat een domme actie om zoveel zwaar vuurwerk in huis te halen en anderen in gevaar te brengen.‘ Realiseert u zich maar eens wat er had kunnen gebeuren als de zaak was ontploft. Daarom roepen we opnieuw op om het te melden als u een vermoeden heeft dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen. Het kan zomaar uw leven in gevaar brengen. Meld tips via het tipformulier of het landelijk politienummer 0900-8844. Maar u kunt eventueel ook gegarandeerd anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Voor meer informatie over de regels omtrent vuurwerk en de gevaren ervan kijkt u op de speciale pagina van onze website: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html