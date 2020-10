Aanhouding bij aantreffen drugslab

Omdat het op het moment van aantreffen nog niet duidelijk was of het lab in werking was, werd de expertise ingeroepen van Team Forensische Opsporing.

Op een oppervlakte van ongeveer 3 m2 bleek een lab in werking waar synthetische drugs werden geproduceerd. De kleine ruimte waarin het lab gevestigd is, bemoeilijkt de ontmanteling. Er is inmiddels geen gevaarzetting meer voor omwonenden. Verwacht wordt dat LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) nog tot 20:00 uur met de ontmanteling van het lab bezig zal zijn. Een 50-jarige man is aangehouden.

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Op politie.nl vindt u meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab.