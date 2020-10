Voor de tweede keer in 14 dagen aangehouden met gestolen Duitse auto

Bij controle van de auto zagen de agenten direct dat de motor draaide maar dat er geen sleutel in het contact zat. De 49-jarige bestuurder werd als verdachte aangehouden en bij hem vond men een zendapparaat waarmee een motor gestart kan worden zonder de originele sleutel. Het rijbewijs van de verdachte werd ook ingevorderd vanwege zijn uiterst gevaarlijke en asociale rijgedrag.

Bij controle van de personalia bleek dat dezelfde man veertien dagen eerder in Apeldoorn ook al was aangehouden met een in het Duitse Borken gestolen Fiat 500. De Fiat van nu, bleek later, was die ochtend in Emmerich gestolen.