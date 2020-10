Campagne tegen crimineel misbruik van vastgoed

Ongezien naar binnen en later ongezien naar buiten. Criminelen houden zich graag schuil in onopvallende huurappartementen en garageboxen, maar ook in rijtjeshuizen treft de politie regelmatig criminaliteit aan. Dat komt de veiligheid en leefbaarheid van de buurt niet ten goede. Zo zorgt een hennepplantage voor brandgevaar en zijn de gevolgen van een ontploffing in een drugslab niet te overzien. Daarnaast vergroot crimineel misbruik van panden de kans op afrekeningen in het criminele circuit, zelfs middenin woonwijken.