Smoesjesman voorlopig vast

De politie waarschuwde op haar socials, voor de bedrieger. “Geef geen geld; bel de politie” is daarbij de boodschap. Die berichten zijn door mensen in hun eigen appgroepen gedeeld. De verdachte werd dan ook al vaker op ‘heterdaad’ betrapt en aangehouden. Zo ook in Malden eind vorige week.

In het daaropvolgende onderzoek is deze verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris en voor de komende weken vastgezet. Bekeken wordt nu, welke strafrechtelijke interventie de verdachte en zijn oplichtingspraktijken stopt.



Gepost op verdachte

Begin oktober hebben mensen in Beuningen, Ewijk en Wijchen melding gedaan van de praktijken van de man. Op 8 oktober was de verdachte weer actief, nu in Malden. Een politieman had postgevat bij de woning van de verdachte en volgde hem toen hij vertrok. In Malden werd hij op heterdaad betrapt tijdens zijn poging om mensen met zijn ‘zielige’ verhaal te bedriegen. Alle bekende zaken zijn daarop afgelopen week samengevoegd voor het dossier dat naar Justitie is gestuurd.



2020479087 (JA)