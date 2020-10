Gewapende overval op supermarkt Amersfoort

Het gaat in eerste instantie allemaal redelijk onopvallend. Een man komt de supermarkt binnenlopen. Hij loopt richting een kassa. De man heeft een lange donkere jas aan en hij heeft zijn capuchon over zijn hoofd getrokken. Voor zijn mond zit een sjaal maar daarboven is een lichte huidskleur zichtbaar. De man is vermoedelijk 30 tot 40 jaar oud. Maar dan ziet het personeel dat de man een vuurwapen in zijn hand heeft.

De personeelsleden schrikken en nemen afstand van de man. Ze zien hoe de man vervolgens zelf een greep doet in de schappen achter de kassa. Daarna gaat de man er vandoor. Buiten zien getuigen dat de man op een fiets stapt en via een brandgang in de richting van de Narcisstraat fietst.

De politie onderzoekt de overval en zoekt getuigen. Mogelijk hebben omstanders op de Narcisstraat iets opvallends gezien. Mogelijk zijn er ook getuigen die de politie nog niet gesproken heeft. Weet je iets wat van belang kan zijn voor het onderzoek. Meld je dan. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand tipformulier kan informatie worden doorgegeven.