Omstreeks 15.45 uur zag de politie een personenauto met de twee verdachten rijden in Heemskerk. Over deze mannen was informatie binnen gekomen dat zij mogelijk in drugs zouden handelen. Politiemensen zagen dat de auto kort bij het portiek van een woning stopte, dat er even contact was met iemand die uit het portiek kwam aanlopen en dat de auto vervolgens doorreed. Het leek te gaan om typisch dealgedrag, het overdragen van drugs.

Bij controle van de auto trof de politie een fors geldbedrag aan. Bij het fouilleren van een van de verdachten werd een plastic zak aangetroffen met bijna honderdvijftig (146) bolletjes met bruin en wit poeder. Hierbij gaat het vermoedelijk om heroïne en cocaïne.

De politie nam het geld en de drugs in beslag. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.

2020220907