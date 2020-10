Veiligheidscampagne MONO afgerond

Tijdens de actieweek van de Veiligheidsweek MONO werden er in de politie-eenheid Noord-Holland in totaal 642 bekeuringen uitgeschreven. Hiervoor waren er 475 voor het niet handsfree bellen. Overigens is het niet nieuw dat de politie toezicht houdt op dit onderwerp. Het is zelfs een van de verkeersspeerpunten. In 2019 bekeurde de politie Noord-Holland ruim negenenhalfduizend (9616) bestuurders. In 2020 neemt dat aantal vermoedelijk allen maar toe. Tot en met september staat de teller op bijna negenduizend (8767). Als dit zo door gaat komen we over het hele jaar 2020 op ruim elfduizend bekeuringen uit.