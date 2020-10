Vrouw opgelicht met vals geld

Eerder op de middag had een vrouw uit Haarlem een afspraak met een man die haar GSM over wilde nemen. Zij spraken elkaar op de Kruisstraat en het kwam tot een overeenkomst. De man betaalde de telefoon met briefjes van vijftig euro. Toen het slachtoffer het geld in handen had, bemerkte zij eigenlijk meteen dat het om vals geld ging. De verdachte ging er echter rennend vandoor en stapte als bijrijder in een auto. De auto reed vervolgens weg.

Na een kort onderzoek konden beide inzittenden worden aangehouden in Amsterdam. In de auto vond de politie een stapel valse bankbiljetten. Ook werd de GSM teruggevonden.

Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.

2020220820