Twee verdachten aangehouden na babbeltruc Niersstraat Amsterdam

De politie komt in het kader van het onderzoek graag in contact met getuigen. Heeft u de bewuste avond iets opvallends gezien in de Niersstraat of Dintelstraat? Laat het ons weten. Ook ontvangen we graag beeldmateriaal, bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s in de Dintelstraat en de Niersstraat, van donderdag 15 oktober tussen 16.30 uur en 18.00 uur.

Heeft u informatie die ons kan helpen bij het onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.