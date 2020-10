Getuigen gezocht van bedreigingen en schietincident Tilburg

De politie ontving donderdagavond 15 oktober rond 20:15 uur een melding dat er mogelijk een schietincident had plaatsgevonden aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Toen agenten ter plaatse kwamen, stonden er verschillende mensen op staat en lag er een persoon met een verwonding aan het hoofd op de grond. De gewonde man bleek een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats te zijn, hij is aangehouden omdat hij mogelijk zou hebben geschoten met een wapen. Tevens hielden we een 44-jarige Tilburger aan voor betrokkenheid bij het conflict dat was ontstaan aan de Broekhovenseweg. Het gaat mogelijk om een conflict in de relationele sfeer. Het wapen, wat op straat is aangetroffen, is in beslag genomen en de politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt onder andere buurtonderzoek uitgevoerd en onderzocht waar de verdachte met het wapen heeft geschoten.