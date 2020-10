Illegale gokkelder ontruimd

Rijen - De politie ontruimde donderdag 15 oktober een professioneel ingerichte gokkelder aan het Landkaartje in Rijen. In de kelder troffen agenten gokkasten, pokertafels, stoelen en duizenden euro’s contant geld aan. Alles is in beslag genomen en de politie is in samenwerking met de kansspelautoriteit een onderzoek gestart.