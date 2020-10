Jeugdgroep aangehouden

Er zijn de afgelopen maanden verschillende incidenten gebeurd aan de Kanaaldijk Zuid. Op basis van het signalement werden de jongens ook aan de tand gevoeld over een incident dat op vrijdag 21 augustus was gebeurd. Een vrouw die op de Kanaaldijk Zuid fietste werd door een andere fietser van haar fiets getrapt. Ze kwam ten val en raakte lichtgewond. Ook was haar fiets beschadigd.

Een ander incident waar enkele jongens uit de groep van verdacht worden is een laffe beroving van een 69-jarige man uit Tilburg. Hij zat op die zelfde vrijdag te vissen langs het Wilhelminakanaal. Op een gegeven moment werd hij hard geduwd zodat hij in het water viel. Toen hij weer boven kwam zag hij dat iemand er met zijn elektrische fiets vandoor ging. Een hulpvaardige voorbijganger hielp de man weer op de kant.

Afgelopen woensdag werd een vierde verdachte aangehouden. Het gaat in totaal om vier verdachten van 15 jaar en jonger waarvan er één uit Breda komt, één uit Oosterhout en twee uit Tilburg.

Een andere zaak waar enkele jongens uit de groep van verdacht worden is het gooien van stenen naar auto’s op dinsdag 6 oktober aan de Vierbunderweg in Dongen. Op die dag zijn daar minimaal twee auto’s beschadigd geraakt. Via Facebook van het team Langstraat (https://www.facebook.com/politiedongen/) is aandacht gevraagd voor deze en andere zaken. Meerdere mensen hebben daarop gereageerd zodat er ook getuigenverklaringen opgenomen konden worden.