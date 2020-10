Zeven aanhoudingen en drie gestolen motoren in beslag genomen

De eigenaar van de motoren, die kort daarvoor bij hem gestolen waren, zag de voertuigen in het buitengebied van Vlissingen-Oost rijden. Agenten hebben het gebied vervolgens met meerdere eenheden dicht gezet. Kort achter elkaar konden zo in het gebied verschillende verdachten worden aangehouden. Mede dankzij de inzet van een politiehond die een geurspoor oppikte konden in eerste instantie vier mannen worden opgepakt. Uiteindelijk zijn zeven verdachten aangehouden. Het gaat om vier mannen uit Vlissingen (20, 22, 24 en 28 jaar oud), twee mannen uit Middelburg (23 en 32 jaar oud) en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.