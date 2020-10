Luyksgestel: Drugslab aangetroffen en 3 aanhoudingen

In het lab aan de Dorpstraat werden diverse chemicaliën aangetroffen die als grondstof gebruikt kunnen worden voor de productie/bewerking van verdovende middelen. Wij doen nog nader onderzoek naar wat voor activiteiten zich afspeelde in het drugslab.

Drugslab levensgevaarlijk

Een drugslab in een woonwijk waar gewerkt wordt met vluchtige stoffen kan voor een grote gevaarsetting zorgen. Het drugslab is inmiddels geruimd door de collega’s van de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmantelen)

Twee van de aangehouden verdachten zijn woonachtig in Luyksgestel in de leeftijd van 35 en 23 jaar. De derde verdachte is 25 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Het is belangrijk om te weten wat u moet doen als u het vermoeden heeft dat er ergens in uw omgeving een drugslab aanwezig is. Lees hier er meer over.