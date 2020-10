Overlast in wijk Duindorp door jongeren

Woensdagavond 14 oktober rond 22:00 uur werd door een groep jongeren brand gesticht en werden de ruiten van een HTM-bus ingegooid. De bus is doorgereden in verband met veiligheid van de chauffeur, in overleg met de HTM reed de bus de route de rest van de dienst niet meer.



Op donderdagavond 15 oktober werden containers in brand gestoken en twee politievoertuigen werden bekogeld met flessen. Hierdoor werden de ruiten van de politievoertuigen vernield.



De inzet van de politie was er vrijdagavond 16 oktober op gericht te voorkomen dat er opnieuw incidenten zouden plaatsvinden in Duindorp. Om die reden voerde de politie ’s avonds onder meer verkeerscontroles uit om mensen die niet in de wijk thuishoorden uit Duindorp te weren. Het werd toch even onrustig in de wijk toen er met onder meer vuurwerk en stenen werd gegooid naar de politie. Ook werd een bushokje vernield en brand gesticht. De Mobiele Eenheid (ME) moest worden ingezet om de rust rond middernacht te laten terugkeren.



Er is door de HTM en door de agenten aangifte gedaan van vernieling. De recherche start een onderzoek naar de verdachten en neemt deze incidenten uiterst serieus. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Heeft u iets gezien of informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Belt u liever anoniem, om welke reden dan ook? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0900-7000.