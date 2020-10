Wapenvondst in woning

De politie deed ´s middags een instap in de woning omdat ze signalen had ontvangen dat er mogelijk vuurwapens in het pand aanwezig zouden zijn. De woning is vervolgens doorzocht. Daarbij zijn meerdere vuurwapens, verschillende soorten munitie en drugs aangetroffen. De bewoner van het pand is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. Hij zit in alle beperkingen.