Vaten en productielocatie synthetische drugs aangetroffen

De partij vaten was verspreid over diverse locaties. Op een van de locaties vond daadwerkelijk productie van synthetische drugs plaats in de buitenlucht. Uit onderzoek moet nog blijken om welke drugs het gaat. Op de dumpplek is bodemverontreiniging geconstateerd. Nadat Forensische Opsporing een nader onderzoek heeft ingesteld, is de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zaterdagmiddag begonnen met de ontmanteling. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de afvoer van de vaten met drugs die worden vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.