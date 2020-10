Man overleden na schietpartij Ridderkerk

Ridderkerk - Een 30-jarige man uit Oud Beijerland is vanmiddag overleden nadat de auto, waarin hij samen met een andere man zat, op de Vechtstraat in Ridderkerk werd beschoten. Agenten troffen later de beschoten auto met daarin twee slachtoffers aan op de Oostdijk in Rotterdam. De bestuurder van de auto, een 32-jarige man uit Oud Beijerland werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Later op de middag werden een 33-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het onderzoek is in volle gang, de politie komt graag in contact met getuigen en met mensen die camerabeelden bezitten maar deze nog hebben gedeeld met de politie.