Politie onderzoekt schietincident Remichweg Eindhoven

Diverse buurtbewoners meldden vrijdagmiddag dat ze een schot hoorden en vervolgens een bloedende man op straat zagen liggen. Omstanders kregen het slachtoffer in een auto en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar is de 22-jarige man aan zijn verwondingen behandeld, hij was aanspreekbaar.

De politie tast nog volledig in het duister over de toedracht van het incident. Daarom komen we graag in contact met getuigen die het schietincident hebben gezien én nog geen contact hebben gehad met de politie. Zij kunnen zich melden op 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).