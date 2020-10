Politie houdt man aan onderweg naar melding woninginbraak; getuigen gezocht

Even voor 20.00 uur kregen agenten de melding om naar een woning aan de Tabaksmolen te gaan omdat zich daar vermoedelijk een inbreker bevond. Onderweg trof de politie een stilstaande auto met verlichting aan op de Paltrokmolen. Ineens besloot de automobilist richting de politieauto te rijden en te stoppen waardoor de agenten dachten dat de bestuurder mogelijk getuige was van de inbraak. Toen de agenten uitstapten om met hem in gesprek te gaan, reed de auto plotseling met hoge snelheid achteruit, passeerde hen en sloeg de Amstel op. De politie ging achter de bestuurder aan omdat nu het vermoeden bestond dat de man mogelijk iets met de inbraak te maken kon hebben. Op de Geul gaf de bestuurder gehoor aan het stopteken en konden de agenten met hem aanspreken. De man werd gevraagd uit te stappen, weigerde medewerking en werd zeer agressief. Hierop werd de bestuurder aangehouden waartegen hij zich verzette. Uiteindelijk konden de agenten de Heerhugowaarder onder controle krijgen door pepperspray te gebruiken. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau.

De politie onderzoekt of de verdachte iets met de woninginbraak te maken heeft en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020222674