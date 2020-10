Slachtoffer bedreiging nu zelf verdachte

Den Haag - Een 38-jarige Hagenaar die zaterdagmiddag 17 oktober meldde bij een ruzie slachteroffer te zijn geworden van een bedreiging met een vuurwapen, is diezelfde avond zelf als verdachte aangehouden in dit incident. De rollen bleken omgedraaid. De eerder aangehouden man, een 47-jarige Hagenaar, is daarop heengezonden en geen verdachte meer in deze zaak.