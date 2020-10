Verdachte fatale schietpartij Ridderkerk op vrije voeten

Het parkeerterrein van winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk was zaterdagmiddag op klaarlichte dag het decor van een schietpartij. De politie kreeg rond 15.15 uur een melding dat een auto zou zijn beschoten op de Vechtstraat in Ridderkerk, uit onderzoek blijkt nu dat dit de nabijgelegen Amerstraat moet zijn geweest. Een kleine twee kilometer verderop op de Oostdijk troffen agenten de beschoten auto aan met daarin twee zwaargewonde mannen. Reanimatie werd direct gestart maar dit mocht voor de 30-jarige bijrijder uit Oud Beijerland niet meer baten. Hij overleed ter plekke. De 32-jarige bestuurder eveneens uit Oud Beijerland werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhoudingen

Later op de middag werden een 33-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Hun betrokkenheid is in onderzoek. De 32-jarige vrouw is inmiddels heengezonden. Zij blijft nog wel verdachte in dit onderzoek.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek is in volle gang en er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet. Getuigen worden gehoord en camerabeelden uitgekeken. De politie komt graag in contact met getuigen en met mensen die camerabeelden bezitten maar deze nog niet hebben gedeeld met de politie.

Dashcambeelden gezocht

Gezien het tijdstip en de locatie van de schietpartij zijn veel mensen ongewild getuige geweest. Mogelijk waren er mensen met dashcams in hun auto in de buurt. De politie komt graag met hen in contact. Ook doet de politie een beroep op getuigen die wellicht meer weten over wat er vooraf is gegaan aan de beschieting op de Amerstraat in Ridderkerk. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie maar dit nog niet gedeeld met de politie neemt u dan alstublieft contact op. Dit kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.