Aanhouding drugshandel leidt naar meer dan ton aan contanten

Ziet u een verdachte situatie of bent u mogelijk getuige van een drugsdeal? Meldt dit bij de politie! Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Zowel de drugsdealers als de drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.