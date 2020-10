Aanhoudingen voor beledigen politiemensen

De politie ontving rond 22:00 uur een melding van overlast in Zundert. Naar aanleiding van deze melding gingen agenten in gesprek met de persoon die mogelijk de overlast veroorzaakte. De 40-jarige man uit Zundert gedroeg zich tijdens dat gesprek agressief en opstandig tegenover de politiemensen. Ondanks dat de agenten meerdere keren zeiden dat de man afstand van hen moest houden, stapte hij toch telkens opnieuw dichter in hun richting. Nadat er bedreigingen waren geuit, poogden de politiemensen hem aan te houden. De man werkte alles behalve mee en gedroeg zich zeer recalcitrant en schold onder andere met ziektes. Hij was zelfs zo agressief dat de ruit van een politievoertuig het moest ontgelden. De man is overgebracht naar het cellencomplex en de agenten hebben aangifte tegen hem gedaan.

Niet veel later op de avond was het opnieuw raak. Dit keer zou er in Etten-Leur sprake zijn van een vechtpartij. Politiemensen snelden zich rond 23:45 uur richting het incident. Ter plaatse aangekomen was er geen vechtpartij gaande, maar wel ontzettend luid geschreeuw. Toen agenten vroegen wat er aan de hand was reageerde een 37-jarige Etten-Leurder, met bebloede neus, zeer agressief. Er werd gescholden met verschillende ziektes en er werden bedreigingen geuit. Hierop is de 37-jarige man aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.