Getuigen gezocht van schoten op woning Tilburg

Heeft u vannacht tussen 00:20 en 00:40 uur een verdachte situatie gezien in de omgeving van de Kinderdijkstraat of was u wellicht getuige van dit incident, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via 0900 8844 of via het meldformulier. Ook kunt u anoniem melden via 0800 7000

2020274672