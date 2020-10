Man aangehouden na diefstal op zonnepark

Eerder die nacht waarschuwde een beveiligingsmedewerker van het zonnepark aan de Sinoutskerkseweg de politie toen hij zonnepanelen in de berm had gevonden. De politie stelde zich vervolgens verdekt op omdat ze het vermoeden hadden dat de dieven deze paneel daar weg hadden gelegd om later op te halen. Rond 3.00 uur kon de verdachte bij de panelen worden aangehouden. Daarbij werd een politiehond ingezet en de man raakte door een beet van de hond licht gewond. Er vluchtte ook nog een of meerdere personen weg. Daar is nog naar gezocht, maar er is niemand aangetroffen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Ook werd er een busje in beslag genomen.