Actieweek tegen drugsketelbouwers

Onder coördinatie van de Landelijke Eenheid is een samenwerkingsverband ontstaan met het OM. Diverse gemeentes waren ook betrokken bij de bezoeken. Er doen in totaal acht politie-eenheden mee. ‘Die lieten mooie resultaten zien. We zijn bij zo’n 25 bedrijven langs geweest in onder meer de provincies Gelderland, Limburg, Overrijssel en Brabant. Maar ook een bedrijf net over de grens is samen met de Belgische collega’s bezocht. De bedrijven die we bezocht hebben, waren zeer meewerkend en de gesprekken waren heel informatief voor hen. Het maken van ketels voor drugslabs is heel specifiek werk, dat kan niet iedereen. We willen hiermee voorkomen dat de drugslabs in werking worden gesteld, in plaats van achteraf een drugslab te moeten ontmantelen’, aldus Bertens.