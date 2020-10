Mannen opgepakt voor geweld bij in scene gezette date met minderjarige

In dit geval worden de vijf mannen verdacht van openlijke geweldpleging. Ze verklaarden zelf dat het ging om een burgerarrest. De mannen zijn tussen de 19 en 36 jaar uit en komen uit de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Op basis van camerabeelden en verklaringen rijst echter niet het beeld dat het nodig was om geweld te gebruiken tegen de man, en daarom zijn de vijf ook aangehouden. Inmiddels is het onderzoek grotendeels afgerond en zijn de mannen heengezonden in afwachting van het vervolg van hun zaak.

De man uit Gelderland die online een afspraakje had gemaakt is ook aangehouden op verdenking van grooming. Hij wordt er van verdacht dat hij een afspraak met een minderjarige wilde maken en daarbij mogelijk op seks uit was. Ook hij is heengezonden in afwachting van het vervolg van zijn zaak.