Getuigen gezocht van zware mishandeling in Houten

Rond 14:30 uur vrijdagmiddag fietste een vrouw op het fietspad in de buurt van winkelcentrum Castellum. Plotseling verscheen er een man die haar aanviel met een slagwapen. Daarbij raakte de 45-jarige vrouw uit Houten ernstig gewond. Een traumahelikopter landde ter plaatse. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte ging er in een auto vandoor. Door de hulp van oplettende omstanders kreeg de politie een kenteken, waardoor de 55-jarige man uit Bilthoven na een achtervolging kon worden aangehouden.

Tips?

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken. We zijn nu specifiek op zoek naar mensen die meer weten over wat er aan het incident vooraf ging en de verdachte hebben gezien. Ook doen we nadrukkelijk een oproep aan getuigen, die hun verhaal al wél in de media hebben gedaan maar nog niet bij ons, zich bij de politie te melden. Tips kunnen doorgegeven worden via 0900 – 88 44. Of via onderstaand tipformulier.