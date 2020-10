Aanhoudingen na woninginbraak in Zaandijk

Bij aankomst bleek de woning leeg te staan. Ook trof de politie vernielingen aan in en rond de woning. Na een zoekactie werden twee verdachten aangehouden. Een van de twee inbrekers was in de sloot achter de woning gesprongen. De tweede verdachte vond de politie in de woning.

De verdachten zijn voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2020223620