Getuigen gezocht van laffe poging beroving

De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben of informatie hebben over deze laffe beroving.

Signalement verdachten

Dader 1: leeftijd ongeveer 17 jaar, blank, rond de 1.80 m. Hij was in het zwart gekleed en had een capuchon op

Dader 2: leeftijd ongeveer 17 jaar oud, blank, rond de 1.90 m lang, donkerkleurig jas met capuchon en een donkerkleurige broek

Dader 3: lichtgetint uiterlijk, leeftijd onbekend, hij droeg een zwarte jas met capuchon, had handschoenen aan en hij droeg rode schoenen.

Vragen van de recherche

* Weet of denkt u te weten u wie dit drietal is?

* Heeft u zondagavond tussen 18.15 en 18.30 uur iets gezien op de route van de Jonkheer Geverslaan vanaf de Tennisvereniging, Zandhaver, Kamperfoelie of de Vroegeling dat hier mee te maken kan hebben?

* Heeft u camerabeelden waarop dit drietal te zien is?

Belt u dan met de recherche in Beverwijk via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020223424 bij.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020223424