Jeugd in Overveen beboet voor overtreden coronaregels

Nu het coronavirus zich verder verspreidt en het kabinet nieuwe maatregelen heeft afgekondigd, gaat de politie intensiever en meer zichtbaar de coronamaatregelen strafrechtelijk handhaven. We zullen niet altijd meer aanspreken en uitleggen. De zorgelijke situatie van dit moment vraagt daarom.

Nog steeds doen we een beroep op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. Als iemand zich overduidelijk niet aan de regels houdt wordt er direct geverbaliseerd. Alleen jongeren in de leeftijd tussen twaalf en vijftien worden wel eerst gewaarschuwd. Als we een waarschuwing geven dan leggen we dit vast in ons politiesysteem en wordt bij een volgende constatering direct bekeurd.

Het is verboden om zich met een groep van meer dan vier personen op te houden op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht.

2020222920