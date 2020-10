Den Haag Getuigenoproep

De recherche doet naar aanleiding van deze melding een buurtonderzoek. Daarnaast komt zij in verband met het onderzoek graag in contact met mensen die zondagavond iets gezien hebben dat met deze beroving te maken kan hebben. Woont u in de buurt en heeft u bewakingscamera’s en staan er beelden op deel deze beelden dan met ons. U kunt ons ook bereiken via 0900 88 44 of via Misdaad Anoniem 0800 7000