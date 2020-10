Getuigenoproep aantreffen gewonde man

Even na elf uur kregen agenten een melding dat voorbijgangers een gewonde man aantroffen op het fietspad terhoogte van de Schopvoorde. Ambulancepersoneel werd gealarmeerd en de man werd overgebracht naar een ziekenhuis.

Het slachtoffer kon op dat moment niet goed vertellen wat er precies was gebeurd. Hij gaf aan aangereden te zijn en dat hij aangebeld had bij een woning. Toen daar niet werd opengedaan is hij te voet richting zijn woning gelopen. Terhoogte van de Schopvoorde is hij door omstanders, gewond, op de grond aangetroffen. Direct stelden de agenten een onderzoek in om duidelijkheid te krijgen over wat er zich precies had voorgedaan. Uit dit onderzoek bleek dat, gezien de verwondingen van de man, hij niet was aangereden.